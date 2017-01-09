Джонсон провел первые переговоры с советниками Трампа Они обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел в Нью-Йорке переговоры с одними из ключевых советников избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает в понедельник Reuters.

«После прошедших в прошлом месяце успешной встречи между руководителями аппарата премьер-министра с членами команды избранного президента Дональда Трампа, министр иностранных дел Борис Джонсон в настоящее время проводит короткий визит в США для того, чтобы встретится с ближайшими советниками избранного президента и ключевыми лидерами конгресса», — сказано в сообщении на сайте британского ведомства. Агентство отмечает, что главной темой были отношения США и Великобритании.

Напомним, накануне Трамп написал в своем Twitter, что «с нетерпением»ожидает встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Ожидается, что они встретятся в апреле. В ноябре прошлого года The Times со ссылкой на источники сообщала, что власти Великобритании начали разрабатывать стратегию для взаимодействия с Трампом.