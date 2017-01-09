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09.01.17 / 16:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Экспорт «Газпрома» в 2016 году поставил исторический рекорд

По дальнему зарубежью

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Экспорт компании «Газпром» в 2016 году достиг исторического максимума. Об этом в понедельник заявил глава госкорпорации Алексей Миллер.

Экспорт в Европу вырос на 12,5% год к году и составил 179,3 млрд кубометров. Добыча газа в прошлом году составила 419,07 млрд кубов.

Ранее осенью «Газпром» поставил несколько суточных рекордов по поставкам газа. Из-за январских морозов он поставил рекорд по экспорту газа в европейские страны. Также он загрузил газопровод Nord Stream. В первый день нового года «Газпром» транспортировал в Европу 160,75 млн кубов газа. Общие поставки газа 6 января составили 615,5 млн кубометров, что также стало рекордом.

По материалам: tass.ru
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