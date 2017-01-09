ФТС заявила о неизменности правил оформления международных посылок И что паспорта проверили у менее чем 1% получателей

Федеральная таможенная служба России заявила о том, что не меняла правила оформления международных грузов. Об этом в ФТС сообщили в пятницу.

ФТС проводила плановые проверки по перевозке международных посылок. Проверки были выборочными. Таможенники проверили паспорта менее чем у 1% получателей посылок.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что таможенники начали запрашивать обязательные бумажные копии паспортов у получателей международных посылок. Ранее о проблемах с доставкой грузов также рассказали представители интернет-ритейлеров AliExpress и Asos. Экспресс-перевозчикам запретили доставлять посылки в Россию. Об этом сообщили службы доставки SPSR, BoxBerry и DHL.