Генподрядчик на строительстве Новой сцены МДТ в Петербурге подал к Минкульту иски на 590 млн рублей Ранее с ним в одностороннем порядке расторгли контракт

Генодрядчик строительства Новой сцены Малого драматического театра Европы в Петербурге компания «СтройСоюз СВ» подала иски к Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации почти на 590 млн рублей. Об этом сообщили в арбитраже Петербурга и Ленинградской области.

Иск на 539 млн рублей компания подала 27 декабря. Второй иск, на 48 млн рублей — 29 декабря. Дату заседаний пока что не назначили.

Отметим, ранее Северо-Западная дирекция решила расторгнуть контракт с «СтройСоюз СВ». Подрядчик с этим решением не согласился. В подразделении Минкульта заявили, что компания сорвала сроки строительства, а также не предоставила гарантию освоения аванса. Северо-Западная дирекция намерена объявить новый конкурс в начале 2017 года. От «СтройСобз СВ» требуют вернуть в бюджет 192 млн рублей, за год подрядчик освоил 150 млн рублей.

Новую сцену МДТ строят на Звенигородской улице, 7. Контракт заключили в декабре 2015 года. Стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей. Также компания должна была реконструировать казармы Семеновского полка.