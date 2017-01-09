Honda Motors за 2016 год продала более 1 млн внедорожников в США Рост в этом сегменте за декабрь составил 73,4 тыс. авто

Компания Honda Motors за минувший год продала в США более 1 млн внедорожников. Об этом сообщили в компании в понедельник.

Компания подвела итоги продаж в Северной Америке. За этот период выпущено 1 476 582 автомобиля, что на 4,8 % больше, чем в предшествующем году.

Абсолютный рекорд за год и месяц показали две ключевые модели — Honda CR-V и Civic Hatchback. Каждой модели продано более 350 тыс. единиц. В настоящее время сильные результаты демонстрируют Ridgeline и HR-V. Для последней модели рост по сравнению с 2015 годом составляет 95,5 %.