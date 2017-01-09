Стадион, журналы «Коммерсанта», Uniqlo. Итоги понедельника

Смольный выделил на строительство стадиона на Крестовском острове еще 2 млрд рублей. Издательский дом «Коммерсант» намерен перестать печатать журналы «Власть» и «Деньги». А владелец ритейлера Uniqlo потерял более $1 млрд за сутки. Таким стал первый понедельник после новогодних каникул.

«Метрострой» получил новый контракт на 2 млрд рублей на достройку стадиона на Крестовском. Будет приводить стадион в соответствие с требованиями силовиков.

ИД «Коммерсантъ» прекратит выпуск печатных «Денег» и «Власти». Онлайн-версии обещают сохранить, но это пока не точно, рассказали сотрудники изданий.

Владелец компании Uniqlo Тадаси Янаи за сутки потерял $1,4 млрд из-за падения акций компании. Состояние владельца компании снизилось до $17,7 млрд.

Федеральная таможенная служба России заявила о том, что не меняла правила оформления международных грузов. Таможенники проверили паспорта менее чем у 1% получателей посылок, хотя СМИ сообщали, что скан паспорта теперь обязателен для всех.

Минэнерго планирует сократить поставки нефти в Беларусь на 12% в I квартале 2017 года. В документе, как сообщил источник «Коммерсанта», указан объем поставок в 4 млн тонн вместо ожидаемых 4,5 млн тонн.

Та же самая Беларусь ввела безвизовый режим сроком на пять дней для граждан 80 стран. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

Росстат пересмотрел экономические итоги 2015 года в сторону улучшения. ВВП тогда снизился на 3% вместо названных ранее 3,7%.

А вот средняя стоимость барреля rals в 2016 году упала год к году на 18,3%. В среднем баррель российской нефти покупали за $41,9. Годовое падение составило $9,33 на один баррель.