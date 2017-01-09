KIA представила новый фастбэк Stinger Серийное производство автомобилей начнется во второй половине 2017 года

Южнокорейская компания KIA представила новую модель — спортивный фастбэк KIA. Об этом сообщили в «Киа Моторс Рус» в понедельник.

Презентация автомобиля состоялась на Североамериканском международном автосалоне-2017 в Детройте. Новая модель KIA Stinger будет доступна в США с двумя вариантами бензиновых двигателей: турбонаддувным четырехцилиндровым объемом 2,0 л мощностью 255 лошадиных сил и V6 рабочим объемом 3,3 лошадиные силы с двойным турбонаддувом мощностью 365 лошадиных сил. Серийное производство машины планируется начать во второй половине текущего года, а продажи KIA Stinger начнутся в четвертом квартале.

KIA Motors была основана в 1944 году. Компании принадлежат 14 автомобильных заводов в пяти странах мира. Ежегодно предприятия производят свыше 3 млн автомобилей. Ежегодный доход компании составляет около $44 млрд.