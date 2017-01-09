В Петербурге с 25 января по 7 февраля пройдет «Киберфест» Стоимость билетов на фестиваль зависит от площадки

Церемония открытия Х Международного фестиваля медиаискусства «Киберфест» состоится в Научно-исследовательском музее Российской академии художеств 25 января. Об этом в понедельник сообщил организатор фестиваля – международная лаборатория медиаискусства СYLAND.

Фестиваль продлится до 7 февраля. Он поспособствует появлению новых форм взаимодействия искусства и высоких технологий, считают организаторы. Юбилейный «Киберфест» собрал более 100 авторов из 20 стран мира. Отметим, что «Киберфест» пройдет на нескольких площадках: в Эрмитаже, в академии Штиглица, в галерее «Люда» и пространстве «Тайга».

Художники-участники специально для фестиваля создали работы в широком жанровом спектре: инсталляции, интерактивные медиа-проекты, кинетические объекты, видео, перформансы и другое. Бельгийский медиахудожник Коэн Тейс представит огромную видеопроекцию с постаревшими рок-музыкантами. А классик отечественной арт-сцены Ирина Нахова покажет работу «Репетиция». Последняя посвящена теме осознания смерти.