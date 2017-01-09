Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах Третьим в мире

Китай провел успешные испытания самолета с электродвигателем, работающими на водородных топливных элементах. Об этом пишет в понедельник газета "Kэцзи жибао".

Испытания прошли в городе Шэньян. Судно совершило полет на высоте 320 метров и, как отмечает издание, продемонстрировало «прекрасные характеристики» и стабильную работу. Никаких вредных выбросов в атмосферу испытатели не зафиксировали.

Добавим, судно было разработано усилиями Даляньского бюро химических исследований при Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института. Его двигателю обеспечивают дополнительную тягу аккумуляторы, которые после подзаряжаются.

Китай — третья в мире страна, которая провела успешные испытания такого самолета. Такими технологиями также обладают США и Германия.