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09.01.17 / 09:12 Новости / Общество / Россия и мир

Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

Третьим в мире

самолет натоКитай провел успешные испытания самолета с электродвигателем, работающими на водородных топливных элементах. Об этом пишет в понедельник газета "Kэцзи жибао".

Испытания прошли в городе Шэньян. Судно совершило полет на высоте 320 метров и, как отмечает издание, продемонстрировало «прекрасные характеристики» и стабильную работу. Никаких вредных выбросов в атмосферу испытатели не зафиксировали.

Добавим, судно было разработано усилиями Даляньского бюро химических исследований при Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института. Его двигателю обеспечивают дополнительную тягу аккумуляторы, которые после подзаряжаются.

Китай — третья в мире страна, которая провела успешные испытания такого самолета. Такими технологиями также обладают США и Германия.

 

По материалам: stdaily.com
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