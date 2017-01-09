КНДР заявила о готовности запустить межконтинентальную ракету Из-за США, посягающих на безопасность республики

Представитель МИД Северной Кореи заявил, что страна готова запустить межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в понедельник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

«МБР будет пущена в любое время и из любого места, определенного верховным командованием», — сообщил он. В МИДе республики подчеркнули, что КНДР вынуждена защищать себя из-за попыток США посягать «на ее суверенитет и жизненные права».

Напомним, ранее глава Пентагона Эштон Картер признал, что КНДР представляет серьезную угрозу безопасности США. Он подчеркнул, что американские военные готовы сбивать северокорейские ракеты, если Пхеньян проявит агрессию.

В минувшее воскресенье южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что США и Южная Корея создадут спецотряд для убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. В отряде, по информации агенства, будет около 2 тыс. человек. Он будет задействован в случае войны с КНДР.