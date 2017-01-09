ИД «Коммерсантъ» прекратит выпуск печатных «Денег» и «Власти» В интернете могу сохранить

Издательский дом «Коммерсантъ» прекратит выпуск печатных версий изданий «Коммерсантъ-Власть» и «Коммерсантъ-Деньги». Об этом в понедельник сообщили сотрудники изданий.

При этом интернет-версии изданий продолжат выходить. Хотя окончательное решение по этому вопросу пока не принято, рассказали журналисты. Главреды «Денег» и «Власти» от комментариев отказались.

Причиной стало падение доходов от рекламы, рассказали в руководстве ИД. Шеф-редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев сказал, что окончательное решение по вопросу еще не принято.

«Коммерсантъ-Власть» основан в 1992 году. Печатная версия выходила раз в неделю. «Коммерсантъ-Деньги» младше «Власти» на два года, также выходил раз в неделю. Последние номера изданий вышли 26 декабря 2016 года.