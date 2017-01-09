«Коммунисты России» просят прокуратуру проверить обоснованность тарифов в Петербурге Жалуются жители разных районов

«Коммунисты России» просят городскую прокуратуру проверить обоснованность тарифов на отопление в Петербурге. Об этом АБН в понедельник рассказал лидер регионального отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

Соответствующее обращение было подготовлено еще в конце декабря. Но в связи с новогодними праздниками его отправили только в понедельник.

«Поводом для этого стали многочисленные обращения граждан из разных районов города. Они жалуются, что за ноябрь и декабрь счета за тепло пришли необоснованно завышенные, в три-четыре раза. При том что декабрь был теплый. Объективно так вырасти они не могли», — пояснил Малинкович.

Напомним, в 2017 году в Петербурге в среднем коммунальные платежи вырастут на 6,7%. Сильней всего подорожает электроэнергия – на 6%. При этом новые тарифы должны вступить в силу лишь с 1 июля.