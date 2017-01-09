McDonald’s продает 80% бизнеса в Китае за $2,08 млрд Покупателями стали Citic и Carlyle Group

Компания McDonald’s продаст 80% своего бизнеса в Китае за $2,08 млрд. Об этом сообщили в консорциуме компаний Citic и Carlyle Group, выступившим покупателем.

Более половины акций McDonald’s — 52% — получит Citic. Carlyle Group достанется 28% акций. Консорциум намерен в течение пяти лет открыть свыше 1,5 тыс. ресторанов McDonald’s в Китае. Компании получат франшизу на 20 лет.

McDonald’s по числу точек в Китае отстает от KFC. Последний бренд принадлежит компании Yum China Holdings Inc. Она также владеет брендом Pizza Hut в КНР. В течение ближайших пяти лет холдинг, совестно со Starbucks Corp., намерен открыть в Китае 3 тыс. новых точек.