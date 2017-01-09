Минтранс проверит еще два аэропорта Египта 11 января Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Министерство транспорта РФ начнет проверять аэропорты Египта 11 января. Об этом в Минтрансе сообщили в понедельник.

Под проверку попадут воздушные гавани Хургады и Шарм-эш-Шейха. Авиавласти Египта предупредили Минтранс, что готовы к инспекции.

Ранее российские специалисты проверяли аэропорт Каира. Его планируют открыть для россиян первым. Последняя инспекция прошла в декабре 2016 года, в настоящий момент в Минтрансе готовят отчет.

В декабре 2016 года министр транспорта Максим Соколов назвал январь 2017 года ожидаемым сроком открытия аэропорта. Египетские СМИ сообщают, что авиасообщение между странами могут открыть 18-20 января.

Напомним, Россия остановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года. Тогда в результате теракта на борту российского самолета погибли 224 человека. Следствие предполагает, что бомбу в самолет террористы заложили в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейха.