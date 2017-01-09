Минюст предложил изымать у должников единственное жилье Если его площадь вдвое больше установленных норм

Минюст России разработал законопроект, в котором содержится предложение изымать у должников единственное жилье. Об этом сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Мера будет действовать в тех случаях, когда площадь такого жилья в два раза превышает установленные нормы. В настоящее время изымать единственное жилье запрещено. Законопроект находится на стадии общественного обсуждения.

Взыскать жилье можно будет, если у должника нет денежных средств и другого имущества. Средства, которые останутся после погашения задолженности, будут возвращены должнику. Отмечается, что ему передадут минимальную сумму, которой хватит на покупку новой жилплощади. Если в течение трех месяцев должник не приобретет новое жилье, деньги отправятся в бюджет муниципалитета, который предоставит ему жилое помещение.

Напомним. в ноябре депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий кредитору взыскивать с должника жилье в случае неуплаты части кредита в иностранной валюте при ее увеличении из-за колебаний курса. По мнению авторов документа, существенным необходимо признать увеличение суммы кредита более чем на 25%. Отмечалось, что законопроект призван защитить семьи, которые из-за валютной ипотеки могут остаться без жилья.