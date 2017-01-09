«Мираторг» и Burger King заключили пятилетний контракт на поставку мяса Мясных полуфабрикатов

«Мираторг» будет поставлять мясные полуфабрикаты ресторанам быстрого питания Burger King в течение пяти лет. О заключении стратегического соглашения в компании сообщили в понедельник.

Объемы контракта компании не раскрывают. «Мираторг» поставит продукцию в распределительные центры сети от Петербурга до Екатеринбурга.

Ранее стало известно о получении компанией «Мираторг-Запад» разрешения на поставку мяса в Японию. Подробности о сроках и объемах поставок не раскрываются. Ранее «Мираторг» получил право на экспорт продукции в ОАЭ. В ноября прошлого года – на поставки в страны ЕС.