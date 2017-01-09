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09.01.17 / 00:57 Новости / Политика / Россия и мир

Израильский дипломат назвал главу МИД Великобритании «идиотом»

Это зафиксировала скрытая камера

Фото: dni.ru

Фото: dni.ru

Израильский дипломат Шаи Масот во время разговора не неформальном ужине отозвался о главе британского МИД Борисе Джонсоне как об «идиоте». Это записала на скрытую камеру сотрудница Al Jazeera, сообщает в воскресенье Twitter телеканала. 

«Борис. Несмотря на то, что он доброжелателен, он придерживается твердой позиции по Израилю. Вы знаете, он идиот, будучи министром иностранных дел без какой-либо ответственности», — сказал Масот британской чиновнице Марии Стриццоло.

Также телеканал сообщает в социальной сети, что Масот в разговоре упомянул заместителя Джонсона сэра Алана Дункана. По информации Al Jazeera, израильский дипломат говорил о необходимости сместить его с занимаемого поста.

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