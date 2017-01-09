Израильский дипломат назвал главу МИД Великобритании «идиотом» Это зафиксировала скрытая камера

Израильский дипломат Шаи Масот во время разговора не неформальном ужине отозвался о главе британского МИД Борисе Джонсоне как об «идиоте». Это записала на скрытую камеру сотрудница Al Jazeera, сообщает в воскресенье Twitter телеканала.

«Борис. Несмотря на то, что он доброжелателен, он придерживается твердой позиции по Израилю. Вы знаете, он идиот, будучи министром иностранных дел без какой-либо ответственности», — сказал Масот британской чиновнице Марии Стриццоло.

Также телеканал сообщает в социальной сети, что Масот в разговоре упомянул заместителя Джонсона сэра Алана Дункана. По информации Al Jazeera, израильский дипломат говорил о необходимости сместить его с занимаемого поста.