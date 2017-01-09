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09.01.17 / 15:50 Новости / Россия и мир / Финансы

Цены на нефть упали на 2%

Brent стоит меньше $56 за баррель

Фото: infoportalrf.ru

Фото: infoportalrf.ru

Цены на нефть на торгах Межконтинентальной биржи ICE упали на 2%. Торги проходят в понедельник.

По фиксингу на 15:45 по московскому времени баррель Brent стоит $55,97. Баррель WTI стоит $52,92 на то же время.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что цены на нефть остаются в понедельник в красной зоне. Продажи энергоносителя усилились после полудня, но особых новостей для рынка сырья не поступало. Ранее Baker Hughes сообщало об увеличении числа буровых установок в США. Аналитик отметила, что рынок будет «болтать» из стороны в сторону до тех пор, пока не начнут поступать конкретные данные об исполнении договоренностей по сокращению добычи нефти.

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