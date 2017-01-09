Проходку тоннеля к «Новокрестовской» в Петербурге завершат через две недели Все обслуживание строительства с Туристской улицы перенесут

В Петербурге через полторы-две недели завершат проходку тоннеля к станции метро «Новокрестовская». Об этом в понедельник сообщили в «Петербургском метрополитене».

Таким образом, строительство тоннеля к новой станции находится на заключительном этапе. Впоследствии все обслуживание проходки перенесут со стартового котлована на Туристской улице на площадку «Новокрестовской». Пройденную часть будут готовить для строительства путей.

Ранее в Смольном сообщали, что строительство тоннеля отстает от графика на 2,5 месяца. Отставание объяснили гидрологическими условиями. Напомним, срок сдачи станции – 28 февраля 2018 года. Ее строят к чемпионату мира по футболу.