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09.01.17 / 16:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Проходку тоннеля к «Новокрестовской» в Петербурге завершат через две недели

Все обслуживание строительства с Туристской улицы перенесут

Фото АБН

Фото АБН

В Петербурге через полторы-две недели завершат проходку тоннеля к станции метро «Новокрестовская». Об этом в понедельник сообщили в «Петербургском метрополитене».

Таким образом, строительство тоннеля к новой станции находится на заключительном этапе. Впоследствии все обслуживание проходки перенесут со стартового котлована на Туристской улице на площадку «Новокрестовской». Пройденную часть будут готовить для строительства путей.

Ранее в Смольном сообщали, что строительство тоннеля отстает от графика на 2,5 месяца. Отставание объяснили гидрологическими условиями. Напомним, срок сдачи станции – 28 февраля 2018 года. Ее строят к чемпионату мира по футболу.

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