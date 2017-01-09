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09.01.17 / 18:48 Новости / Россия и мир

У сотрудников ГУ МВД по Нижегородской области прошли обыски — СМИ

По делу о хищении вещественных доказательств

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В кабинетах и домах ряда сотрудников управления экономической безопасности и противодействии коррупции ГУ МВД РФ по Нижегородской области прошли обыски. Об этом сообщает «Криминальная хроника» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, обыски связаны с расследование уголовного дела о хищении вещественных доказательств. В ходе обысков были изъяты деньги,  предметы роскоши, компьютер и документы.

Ранее в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту хищения денег из вещественных доказательств. Подозреваемыми по делу стали двое бывших заместителей начальников ГСУ ГУ МВД по региону. Один из них, при это, находится на пенсии.

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