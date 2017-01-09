Кабмин утвердил изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ С 1 января

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядок предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме. В правительстве сообщили об этом в понедельник.

С 1 января расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества. Расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной и горячей воды, а также отведения сточных вод и электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных не позднее 1 июня 2017 года.

Напомним, в ноябре российское правительство утвердило рост тарифов на ЖКХ. Новые расценки вступят в силу с 1 июля будущего года. Наибольшее повышение тарифов ожидает Москву – 7%. В Петербурге показатель вырастет на 6%. В большей части российских регионов цены на ЖКХ не вырастут более чем на 5%.