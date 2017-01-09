Более 55% россиян оценивают сложившуюся в стране ситуацию как хорошую В том, что тяжелые времена впереди, уверены 42% жителей России

Хорошей ситуацию, сложившуюся в стране, назвали 56% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в понедельник.

Плохой ситуацию назвали 41% опрошенных. При этом 72% респондентов ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни, оценили как «хорошая». В том, что тяжелые времена еще впереди, уверены 42% россиян, а 24% жителей страны считают, что Россия переживает их в настоящее время. Еще 25% заявили, что тяжелые времена позади.

Опрос прошел 24-25 декабря. Его участниками стали 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов. Возраст респондентов — от 18 лет.