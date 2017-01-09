В Петербурге опять сломался красный состав метро У станции метро «Лесная»

В Петербурге опять произошла неполадка с дверями нового «Юбилейного» красного состава метро. Это случилось в понедельник.

Около 18:30 по московскому времени состав сломался у станции метро «Лесная». Он стоял около 10-15 минут, рассказали очевидцы. Интервал движения поездов в это время на Кировско-Выборгской линии увеличили.

В «Петербургском метрополитене» сообщили, что стоянка из-за поломки заняла семь минут. После чего состав уехал в депо.

Ранее в декабре этот состав уже причинял неудобства пассажирам. В начале месяца утром красный состав остановился у станции «Нарвская», и пассажиров попросили выйти. Двери вагона не могли закрыться. В метрополитене уточнили, что немецкий привод плохо реагирует на попытки пассажиров держать двери.

Поезд выпустили на линию в середине ноября. Петербуржцы «сломали» его в первый же день.

Отметим, изготовитель вагонов – «Метровагонмаш». Электрические приводы для вагонов поставляет немецкая фирма IFE, которая входит в группу Knorr-Bremse.