Орешкин ожидает роста ВВП на 2% во второй половине 2017 года Возможно, показатель будет даже выше

Во втором полугодии 2017 года ВВП России может вырасти на 2% в годовом выражении. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в воскресенье.

«Во втором полугодии 2017 года ВВП будет расти на 2% год к году и, возможно, даже больше», — сказал Орешкин. Он добавил, что российская экономика уже сейчас демонстрирует рост.

«Ожидаю довольно неплохие результаты от 2017 года», — сообщил министр. Орешкин отметил, что в четвертом квартале 2016 года выросло не только ВВП, но и промышленное производство.

Напомним, в конце декабря прошлого года Центробанк РФ предсказал рост ВВП. Выводы были сделаны регулятором на основании показателей четвертого квартала 2016 года В ноябре российский ВВП показал наилучшие темпы роста с января 2015 года. В ЦБ отметили, что устойчивого восстановления потребительского спроса стоит ожидать не ранее второго полугодия 2017 года.