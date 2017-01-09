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09.01.17 / 13:05 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге после реконструкции открыли перехватывающую парковку у «Ладожской»

Ее автоматизировали

Фото: flickr.com

Фото: flickr.com

В Петербурге после реконструкции открыли перехватывающую парковку у станции метро «Ладожская». Об этом в Смольном сообщили в понедельник.

«Городской центр управления парковками» принял работы у «Штрих-М СПб». Компания установила на парковке системы видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло.

Перехватывающая парковка расположена у дома 65 по Заневскому проспекту. Ее закрыли на ремонт 16 сентября 2016 года. Тогда ремонт обещали закончить к 26 сентября. Реконструкцию закончили 2 декабря. Стоимость ремонта парковки на Заневском и ближайшей к ней парковки на Синопской набережной, 30 составила 16,5 млн рублей.

Отметим, парковка на Заневском была первой перехватывающей стоянкой, открывшейся в Петербурге. Она появилась в 2007 году.

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