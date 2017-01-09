Песков заявил о необходимости обсуждать идею о запрете продажи сигарет родившимся после 2014 года У Кремля нет позиции по этому вопросу

Идею о запрете продажи сигарет тем, кто родился после 2014 года, необходимо обсуждать. Такое заявление в понедельник сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у Кремля нет позиции по этому вопросу. Он добавил, что профильные ведомства могут вносить подобные предложения, однако потом эти предложения «подлежат очень серьезному обсуждению».

Напомним, ранее «Известия» сообщили о том, что Минздрав разработал антитабачную концепцию, в которую входит запрет на продажу табака родившимся после 2014 года. Это, по мнению ведомства, позволит снизить к 2025 году распространенность потребления табака среди населения до 25%. Запрет, как ожидается, может вступить в силу с 2033 года.