Петербург стал самым популярным у туристов городом России на Рождество Средняя стоимость проживания в отеле за сутки в городе составила 4,32 тыс. рублей

Петербург занял первое место среди российских городов по популярности у туристов в праздник Рождества в 2017 году. Рейтинг составлен сервисом поиска отелей RoomGuru.ru и опубликован в понедельник.

На втором месте в рейтинге самых популярных у туристов российских городов оказалась Москва, а на третьем — Казань. Кроме того, в десятку самых популярных городов вошли Сочи, Ярославль, Екатеринбург и Псков. Средняя стоимость проживания в отеле в Петербурге за сутки составила 4,32 тыс. рублей.

Напомним, ранее директор «Городского туристско-информационного бюро» Евгений Панкевич заявил, что власти Петербурга планируют развивать туризм в зимний сезон. Делать это, по его словам, городские власти намерены, в частности, с помощью событийных мероприятий.