Петербуржцы в начале января купили более 5 тыс. проездных билетов нового вида Напомним, цены на общественный транспорт повысились

С начала 2017 года петербуржцы уже купили более 5 тыс. единиц проездных билетов нового вида — на несколько суток Об этом в понедельник сообщили в Петербургском метрополитене.

В период с 1 по 8 января сильнее всего пассажиры интересовались проездными на период от суток до семи дней. Проездной билет на 90 минут приобрели 254 пассажира.

Так, особой популярностью пользовались проездные билеты на трое суток, на двое суток и на сутки. Наибольшее количество поездок совершили по билетам, рассчитанным на трое суток. По проездным билетам на 90 минут совершено всего 263 поездки.

Отметим, с января в Петербурге выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. В настоящее время стоимость проезда в метро составляет 45 рублей, а в наземном транспорте – 40 рублей. Благодаря тому, что метрополитен ввел новые виды проездных билетов, больше выбора также получили студенты. Теперь они могут отдельно покупать проездные билеты как на наземный транспорт, так и на метро.