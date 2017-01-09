Разведка США предрекла наивысший риск развития конфликтов со времен холодной войны Это может изменить глобальный ландшафт

Специалисты по анализу разведывательных данных из Совета по национальной разведке США (National Intelligence Council, NIC) считают, что в ближайшие пять лет возрастет риск возникновения конфликтов внутри государств и между ними. Об этом сообщает в понедельник Reuters.

«Эти тенденции будут стремиться к одной точке с беспрецедентной скоростью, что усложнит руководство и сотрудничество и изменит природу власти, в корне меняя глобальный ландшафт», — сказано в докладе совета «Глобальные тренды: парадокс прогресса» (Global Trends: Paradox of Progress). Отмечается вероятный рост угрозы терроризма. Эксперты считают, что экстремисты будут использовать «новые технологии, идеи и отношения».

Авторы доклада опасаются, что Россия и КНР могут бросить вызов роли США в мире. Также они предполагают, что риск возникновения конфликтов между странами может вырасти «до уровня, который не был замечен со времен холодной войны».