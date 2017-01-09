Разведка США предрекла наивысший риск развития конфликтов со времен холодной войны

Специалисты по анализу разведывательных данных из Совета по национальной разведке США (National Intelligence Council, NIC) считают, что в ближайшие пять лет возрастет риск возникновения конфликтов внутри государств и между ними. Об этом сообщает в понедельник Reuters.
«Эти тенденции будут стремиться к одной точке с беспрецедентной скоростью, что усложнит руководство и сотрудничество и изменит природу власти, в корне меняя глобальный ландшафт», — сказано в докладе совета «Глобальные тренды: парадокс прогресса» (Global Trends: Paradox of Progress). Отмечается вероятный рост угрозы терроризма. Эксперты считают, что экстремисты будут использовать «новые технологии, идеи и отношения».
Авторы доклада опасаются, что Россия и КНР могут бросить вызов роли США в мире. Также они предполагают, что риск возникновения конфликтов между странами может вырасти «до уровня, который не был замечен со времен холодной войны».