Резник просит Полтавченко уточнить позицию Смольного по Исаакиевскому собору Который может быть передан РПЦ

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник просит губернатора Георгия Полтавченко уточнить позицию Смольного по Исаакиевскому собору. Соответствующее письмо было направлено в понедельник, сообщил парламентарий в понедельник.

Максим Резник интересуется у Георгия Полтавченко, изменилась ли позиция Смольного и градоначальника по сравнению с 2015 годом. Тогда правительство Петербурга приняло решение о том, что Исаакиевский собор не будет передан церкви. Также депутат хочет знать, получали ли в Смольном новое обращение от РПЦ с просьбой о передаче объекта, согласно которому поднимается этот вопрос.

Напомним, в конце декабря в СМИ появилась информация о том, что Смольный готовит решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Ранее, в мае, митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил премьер-министра Дмитрию Медведеву с передать РПЦ храм Спаса-на-Крови и Исаакиевский собор, а также три здания СПбГУ из ансамбля Смольного монастыря. Передача объектов, находящихся в госсобственности, религиозным учреждениям регулируется федеральным законом № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Медведев подписал его в 2010 году.