Резник просит Полтавченко уточнить позицию Смольного по Исаакиевскому собору

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник просит губернатора Георгия Полтавченко уточнить позицию Смольного по Исаакиевскому собору. Соответствующее письмо было направлено в понедельник, сообщил парламентарий в понедельник.
Максим Резник интересуется у Георгия Полтавченко, изменилась ли позиция Смольного и градоначальника по сравнению с 2015 годом. Тогда правительство Петербурга приняло решение о том, что Исаакиевский собор не будет передан церкви. Также депутат хочет знать, получали ли в Смольном новое обращение от РПЦ с просьбой о передаче объекта, согласно которому поднимается этот вопрос.
Напомним, в конце декабря в СМИ появилась информация о том, что Смольный готовит решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Ранее, в мае, митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил премьер-министра Дмитрию Медведеву с передать РПЦ храм Спаса-на-Крови и Исаакиевский собор, а также три здания СПбГУ из ансамбля Смольного монастыря. Передача объектов, находящихся в госсобственности, религиозным учреждениям регулируется федеральным законом № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Медведев подписал его в 2010 году.