«Роснефть» поставил через Казахстан 70 млн тонн нефти для китайской CNPC До 2023 года

Корпорация «Роснефть» поставит через Казахстан 70 млн тонн нефти для китайской компании CNPC. Об этом в «Роснефти» сообщили в понедельник.

Компании заключили допсоглашение об увеличении поставок нефти транзитом. Срок контракта продлили до 2023 года. Общий объем поставок за 10 лет достигнет 91 млн тонн.

По контрактам, заключенным между «Роснефтью» и CNPC с 2005 по 2016 год, российская компания уже поставила более 186 млн тонн нефти стоимостью более чем $95 млрд. Всего по существующим договорам поставки планируются на 700 млн тонн нефти.

«Роснефть» и CNPC вместе строят Тяньцзиньский нефтеперерабатывающий завод. Также «Роснефть» сотрудничает с китайскими Sinopec, Beijing Gas и ChemChina.