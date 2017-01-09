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09.01.17 / 20:51 Новости / Россия и мир / Экономика

«Роснефть» поставил через Казахстан 70 млн тонн нефти для китайской CNPC

До 2023 года

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Корпорация «Роснефть» поставит через Казахстан 70 млн тонн нефти для китайской компании CNPC. Об этом в «Роснефти» сообщили в понедельник.

Компании заключили допсоглашение об увеличении поставок нефти транзитом. Срок контракта продлили до 2023 года. Общий объем поставок за 10 лет достигнет 91 млн тонн.

По контрактам, заключенным между «Роснефтью» и CNPC с 2005 по 2016 год, российская компания уже поставила более 186 млн тонн нефти стоимостью более чем $95 млрд. Всего по существующим договорам поставки планируются на 700 млн тонн нефти.

«Роснефть» и CNPC вместе строят Тяньцзиньский нефтеперерабатывающий завод. Также «Роснефть» сотрудничает с китайскими Sinopec, Beijing Gas и ChemChina.

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