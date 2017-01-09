Россия планирует сократить поставки нефти в Беларусь — СМИ Стороны не смогли урегулировать спор

Министерство энергетики РФ планирует сократить поставки нефти в Беларусь на 12% в первом квартале 2017 года. Об этом пишет в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, 28 декабря российское ведомство передало Беларуси новый график поставок. В документе, как сообщил источник, указан объем поставок в 4 млн т вместо ожидаемых 4,5 млн т.

Собеседники издания утверждают, что белорусская сторона осталась недовольна таким решением и выразила вице-премьеру России Аркадию Дворковичу свое несогласие. Издание отмечает, что Москву устраивает повышение тарифов на транспортировку нефти через территорию республики, но российская сторона обеспокоена тем, что новые тарифы установлены на короткий срок (они будут действовать с 1 февраля до конца марта).