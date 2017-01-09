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09.01.17 / 11:19 Новости / Петербург и Ленобласть

Первую очередь ЖК «Светлый мир «О’Юность…» в Петербурге ввели в эксплуатацию

Общая площадь зданий – 115,6 кв.м

Первую очередь ЖК «Светлый мир «О’Юность…» на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в Seven Suns Development в понедельник.

Служба государственного строительного надзора выдала разрешения на ввод в эксплуатацию четырех корпусов первой очереди ЖК. В Seven Suns Development сообщили, что на объекте завершили все общестроительные работы и стартовала чистовая отделка квартир.

Первая очередь  ЖК «Светлый мир «О’Юность…» включает в себя четыре корпуса переменной высотности от 14 до 25 этажей. Общая площадь зданий – 115,6 кв.м. В корпусах расположено 2,475 тыс. квартир. К сентябрю Seven Suns Development реализовала 100% квартир, выведенных на рынок в рамках 1-го этапа проекта.

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