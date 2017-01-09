В Греции скончался российский консул Маланин В посольстве подтвердили факт смерти

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин скончался в Афинах. Об этом сообщили в диппредставительстве в понедельник.

«Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом», — цитирует ТАСС источника в посольстве. Он добавил, что смерть Маланина наступила «от естественных причин».

Ранее о смерти российского консула сообщали греческие СМИ. Как писал портал Alpha Press, утром в понедельник Маланин не появился на рабочем месте. Позже его тело обнаружили в его квартире в Афинах.