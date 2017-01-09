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09.01.17 / 22:22 Новости / Общество / Россия и мир

В Греции скончался российский консул Маланин

В посольстве подтвердили факт смерти

грецияЗаведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин скончался в Афинах. Об этом сообщили в диппредставительстве в понедельник.

«Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом», — цитирует ТАСС источника в посольстве. Он добавил, что смерть Маланина наступила «от естественных причин».

Ранее о смерти российского консула сообщали греческие СМИ. Как писал портал Alpha Press, утром в понедельник Маланин не появился на рабочем месте. Позже его тело обнаружили в его квартире в Афинах.

 

По материалам: tass.ru
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