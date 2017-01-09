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09.01.17 / 13:28 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Россия сократила нефтедобычу на 130 тыс. баррелей

За сутки

Фото: vestifinance.ru

Фото: vestifinance.ru

Россия за неделю с 1 по 8 января сократила добычу нефти в сутки на 130 тыс. баррелей. Об этом в понедельник изданию Bloomberg рассказали источники в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Итого добыча сырья в России в сутки составила 11,1 млн баррелей. Суммарная добыча с 1 по 8 января составила 12,13 млн тонн.

В конце 2016 года в ЦДУ ТЭК сообщили, что добыча нефти в России достигла рекордного уровня. За год она составила 547,5 млн тонн.

Сокращение добычи нефти происходит в рамках договоренностей с ОПЕК. Все нефтяные компании России должны равномерно сократить добычу на 2,7%.

По материалам: bloomberg.com
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