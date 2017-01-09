Смольный не смог найти работодателя для трудных подростков Контракт до сих пор не заключили

Смольный не смог найти работодателя для несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к совершению правонарушений. Соответствующий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия его участников.

Аукцион на организацию временных рабочих мест для 300 молодых людей комитет по молодежной политике разместил 7 декабря. Его стоимость – 12,8 млн рублей. Ни одна из организаций не заявилась для участия в аукционе. Согласно технической документации, рабочими местами молодые люди должны быть обеспечены в I квартале 2017 года.

Отметим, также ранее было отменено определение победителя в аукционе на оказание услуг по обеспечению функционирования созданных постоянных специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации молодых людей, отбывающих наказание в Колпинской воспитательной колонии. Его стоимость – 10,5 млн рублей.

Напомним, ранее молодыми людьми, склонными к правонарушениям, в Петербурге занималась организация «Новое поколение». Однако из-за конфликта с комитетом по молодежной политике «Новое поколение» в 2016 году фактически прекратило свое существование. Чиновники обвинили организацию в нецелевом расходовании средств. «Новое поколение» обвинения в свой адрес отрицает.

В конце декабря комитет по молодежной политике презентовал единую автоматизированную систему учета трудных подростков. Ее должны запустить в 2017 году. Председатель комитета Рената Абдулина пояснила журналистам, что о создании нового подхода к социальной адаптации молодых людей в Смольном задумались после начавшегося противостояния с «Новым поколением».