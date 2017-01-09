В 2016 году в ЮВО поступило 1,4 тыс. единиц новой техники За семь лет округ получил более 7 тыс. единиц военной техники

В Южный военный округ (ЮВО) в 2016 году поступило 1,4 тыс. единиц новой военной техники. Об этом сообщили в ЮВО в понедельник.

«План поставок новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в войска ЮВО в 2016 году выполнен в полном объеме», — сообщили представители округа. Сухопутные войска, береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения специального назначения ЮВО получили новую бронетанковую, автомобильную и инженерную технику, а также технику связи, радиоэлектронной борьбы и ракетно-артиллерийское вооружение.

С 2010 году ЮВО получил свыше 7 тыс. единиц техники. В танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых бригад и на зарубежные военные базы поступают танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.