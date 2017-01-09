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09.01.17 / 05:04 Новости / Политика / Россия и мир

Украина сообщила о пропаже трех военнослужащих

Связь с ними потеряна

донбасс-война-армия-военные-news.bigmir.net_Трое украинских военнослужащих не вернулись к месту расположения подразделения. Об этом в понедельник сообщает официальный пресс-центр военной операции украинских силовиков в Facebook.

«Восьмого января 2017 года три военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения», — сказано в сообщении. Установить с ними связь не удается. Отмечается, что они выполняли задание у линии разграничения в Донбассе.

Напомним, самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили о независимости в феврале 2014 года. Это произошло после госпереворота на Украине. В настоящее время там продолжаются перестрелки, по данным ООН, за все время конфликта погибло более 10 тыс. человек. С сентября 2014 года Минская контактная группа приняла три документа в целях урегулирования конфликта.

 

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