Украина сообщила о пропаже трех военнослужащих Связь с ними потеряна

Трое украинских военнослужащих не вернулись к месту расположения подразделения. Об этом в понедельник сообщает официальный пресс-центр военной операции украинских силовиков в Facebook.

«Восьмого января 2017 года три военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения», — сказано в сообщении. Установить с ними связь не удается. Отмечается, что они выполняли задание у линии разграничения в Донбассе.

Напомним, самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили о независимости в феврале 2014 года. Это произошло после госпереворота на Украине. В настоящее время там продолжаются перестрелки, по данным ООН, за все время конфликта погибло более 10 тыс. человек. С сентября 2014 года Минская контактная группа приняла три документа в целях урегулирования конфликта.