Владелец Uniqlo потерял $1,4 млрд за сутки После падения акций компании

Владелец компании Uniqlo Тадаси Янаи потерял $1,4 млрд из-за падения акций компании. Об этом в понедельник сообщает Bloomberg.

Акции компании на Токийской бирже упали более чем на 6% 6 января. За сутки после этого состояние владельца компании снизилось до $17,7 млрд.

Тадаси Янаи является президентом группы компаний Fast Retailing, которой принадлежит бренд Uniqlo. Впервые бутик компании открылся в 1984 году в Хиросиме. Первый магазин марки за пределами Японии открылся в Лондоне в 2001 году. В России магазины сети начали появляться в 2010 году.