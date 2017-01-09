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09.01.17 / 14:19 Новости / Общество / Россия и мир

Владелец Uniqlo потерял $1,4 млрд за сутки

После падения акций компании

UniqloВладелец компании Uniqlo Тадаси Янаи потерял $1,4 млрд из-за падения акций компании. Об этом в понедельник сообщает Bloomberg.

Акции компании на Токийской бирже упали более чем на 6% 6 января. За сутки после этого состояние владельца компании снизилось до $17,7 млрд.

Тадаси Янаи является президентом группы компаний Fast Retailing, которой принадлежит бренд Uniqlo. Впервые бутик компании открылся в 1984 году в Хиросиме. Первый магазин марки за пределами Японии открылся в Лондоне в 2001 году. В России магазины сети начали появляться в 2010 году.

По материалам: bloomberg.com
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