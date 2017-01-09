Установлена личность исполнителя теракта в Иерусалиме Водитель грузовика - араб Фади Кунбар

Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего наезд на группу военнослужащих в Иерусалиме. Об этом правоохранители сообщили в понедельник в Twitter.

«Террорист, который убил четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, — это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер», — сказано в сообщении. Кунбар был ликвидирован военными.

Напомним, в воскресенье около прогулочной площадки Армон ха-Нацив был совершен теракт. Грузовик въехал в толпу военнослужащих. Четыре человека погибли, более десяти пострадали. Власти квалифицировали это как теракт. Премьр-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что водитель был сторонником террористической организации ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ).