В Думе предложат регулировать продажу вейпов — СМИ Запретить продажу несовершеннолетним

Мосгордума намерена внести в Госдуму законопроект о регулировании продажи и использования вейпов (электронных испарителей). Об этом пишет в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Мосгордума (МГД) может начать работу в 2017 году с внесения в Госдуму законопроекта о регулировании продажи и использования вейпов (электронных испарителей)», — сообщает издание. В частности, депутаты предложат запретить продажу испарителей несовершеннолетним, их использование в общественных местах и ограничить рекламу. Автором проекта, по информации собеседников газеты, выступит спикер МГД Алексей Шапошников.

Шапошников предположил, что вейпинг лоббируют табачные компании, чтобы предложить рынку новый вид продукции и получить прибыль. Он считает, что продвижение вейпинга — это «такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами».

Напомним, о том, что электронные испарители могут быть опасны, заявлял в декабре прошлого года Минздрав. Представитель ведомства Олег Салагай в ходе совещания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорил, что их использование необходимо регулировать законодательно. Он отмечал, что пока даже на международном уровне не существует законов и правил, которые помогали бы контролировать продажу и использование вейпов.