«ВТБ24» аккредитовал ЖК «Коломяги Плюс» Объект сдадут в эксплуатацию в конце 2017 года

Банк «ВТБ24» аккредитовал петербургский жилищный комплекс «Коломяги Плюс». Об этом АБН в понедельник сообщили представители строительной компании «БФА-Девелопмент».

По словам представителей компании, покупатели квартир комплекса смогут получить ипотечный кредит на выгодных условиях. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2017 года.

Напомним, жилищный комплекс возведут на Новоколомяжском проспекте. Площадь квартир будет варьироваться от 41 до 91 кв. м. Застройщиком девятиэтажного дома является компания «Новоколомяжский, 17», «БФА-Девелопмент» — эксклюзивный продавец квартир.