Яровая прокомментировала слова Картера о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ Она считает, что у главы Пентагона "сдали нервы"

Заявление главы Пентагона Эштона Картера о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ (Исламское государство, запрещено в РФ) были непрофессиональными и сверхэмоциональными. Такое заявление сделала в понедельник вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Депутат назвала заявление Картера «истерикой на закате». «Оно означает только одно — полный провал, когда нервы сдали и единственный маневр — обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом — Россию», — цитирует слова политика ее сайт.

По мнению Яровой, заявление главы американского оборонного ведомства "крайне непрофессионально, сверхэмоционально и безнадежно неперспективно". Она напомнила о том, что Россия заботится о национальной и глобальной безопасности и считает терроризм общим врагом. Парламентарий заверила, что РФ продолжит борьбу с террористами.

Напомним, накануне Картер в интервью телеканалу NBC сказал, что Россия ничего не сделала для борьбы с ИГИЛ в Сирии. По его мнению, вмешательство российских военных лишь осложнило ситуацию в регионе. В частности, заявил Картер, оно усугубило гражданскую войну.