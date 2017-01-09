Александр Романов стал заместителем главы МВД РФ Ранее он занимал пост заместителя начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти — начальника Главного следственного управления

Заместителем главы МВД России стал Александр Романов. Об этом сообщили в МВД в понедельник.

По словам министра внутренних дел Валдимира Колокольцева, Романов «досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами». Колокольцев также выразил уверенность, что опыт поможет Романову в работе на новой должности.

Александр Романов родился в 1967 году. В 1989 году он окончил Ленинградскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, а в 1996 году — Санкт-Петербургский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В 2003 году Романов занял пост заместителем начальника Главного следственного управления при ГУВД Петербурга и Ленинградской области. С 2011 по 2012 годы он занимал должность заместителя начальника Следственного департамента МВД России, с 2013 по 2014 год – заместителя начальника ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу – начальника следственной части, а с 2015 по 2016 год – главного федерального инспектора по Калининградской области аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В апреле прошлого года Романов стал заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти– начальником Главного следственного управления.