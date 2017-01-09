Мертенс может перейти в «Зенит» за 25 млн евро — источник Луческу намерен усилить атакующую линию петербуржцев

Бельгийский вингер Дрис Мертенс может перейти в «Зенит» в это трансферное окно за 25 млн евро. Об этом АБН в понедельник сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела петербургского клуба.

Как отметил источник, в переходе нападающего «Наполи» заинтересован Мирчу Луческу. Румынский специалист намерен усилить атакующую линию петербуржского клуба для борьбы в чемпионате России и Лиге Европы. При этом «Зенит» в случае перехода бельгийца не нарушит правила финансового фэйр-плей благодаря трансферам Халка, Витселя и Гарая.

Напомним, в это трансферное окно «Зенит» покинул полузащитник Аксель Витцель. Футболист ушел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сумма сделки составила 21 млн евро. Также клуб может расстаться с защитником Николасом Ломбертсом, в 31-летнем бельгийце заинтересован турецкий «Галатасарай». К команде в межсезонье присоединились бразилец Эрнани, а также россияне Лунев и Цаллагов.