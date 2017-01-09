«Зенит» может приобрести Молло в это трансферное окно Зарплата французского полузащитника составит около 7,9 млн рублей в месяц

«Зенит» может приобрести французского полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в это межсезонье. Об этом АБН в понедельник сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела петербургской команды.

По словам источника, 27-летний хавбек самарского клуба перейдет в «Зенит» за 3 млн евро. Зарплата француза в петербургском клубе составит около 7,9 млн рублей в месяц.

Отметим, Йоан Молло является воспитанником футбольного клуба «Монако». В 2013 году в составе «Сент-Этьена» футболист завоевал Кубок французской лиги. В «Крыльях Советов» француз провел 38 матчей, в которых отметился пятью голами. Немецкий портал transgermarkt.de оценивает полузащитника самарцев в 3,5 млн евро.