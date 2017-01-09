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09.01.17 / 22:50 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Зять Трампа станет его старшим советником

Это бизнесмен Джаред Кушнер

Избранный президент США Дональд Трамп назначит своим старшим советником Джареда Кушнера, бизнесмена и супруга Иванки Трамп. Об этом сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источник.

«Зять избранного президента Трампа Джаред Кушнер будет назначен на должность старшего советника президента», — сказано в сообщении телеканала. Кушнер владеет девелоперской компанией и газетой New York Observer. Его отец — известный американский девелопер Чарльз Кушнер.

В 2003 году Кушнер получил диплом Гарвардского университета, в 2007 — Нью-Йоркского. В Гарварде он начал совершать сделки с недвижимостью, прибыль от которых составила $20 млн. В 2008 году он был назначен исполнительным директором девелоперской компании Kushner Properties.

 

 

По материалам: nbc.com
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