СМИ: Зять Трампа станет его старшим советником Это бизнесмен Джаред Кушнер

Избранный президент США Дональд Трамп назначит своим старшим советником Джареда Кушнера, бизнесмена и супруга Иванки Трамп. Об этом сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источник.

«Зять избранного президента Трампа Джаред Кушнер будет назначен на должность старшего советника президента», — сказано в сообщении телеканала. Кушнер владеет девелоперской компанией и газетой New York Observer. Его отец — известный американский девелопер Чарльз Кушнер.

В 2003 году Кушнер получил диплом Гарвардского университета, в 2007 — Нью-Йоркского. В Гарварде он начал совершать сделки с недвижимостью, прибыль от которых составила $20 млн. В 2008 году он был назначен исполнительным директором девелоперской компании Kushner Properties.