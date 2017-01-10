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10.01.17 / 12:11 Новости / Общество / Россия и мир

AliExpress возобновил экспресс-доставку в Россию

Приостановка доставки «не отразилась на отправке посылок почтой»

aliexpress алиэкспрессКитайская компания AliExpress возобновила быструю доставку товаров в Россию. Об этом в компании сообщили во вторник.

Как стало известно ТАСС, компания также сообщила о нормальной работе отправки посылок по почте. Ранее стало известно, что экспресс-доставка временно приостановлена из-за проблем на границе.

Ранее в России открылся первый в мире шоурум AliExpress. Магазин начал работу в конце сентября прошлого года. Магазин площадью 100 кв.м. расположен в Москве на Ленинградском вокзале. Вместе с китайской компанией над проектом работает РЖД.

 

По материалам: tass.ru
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