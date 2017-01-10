AliExpress возобновил экспресс-доставку в Россию Приостановка доставки «не отразилась на отправке посылок почтой»

Китайская компания AliExpress возобновила быструю доставку товаров в Россию. Об этом в компании сообщили во вторник.

Как стало известно ТАСС, компания также сообщила о нормальной работе отправки посылок по почте. Ранее стало известно, что экспресс-доставка временно приостановлена из-за проблем на границе.

Ранее в России открылся первый в мире шоурум AliExpress. Магазин начал работу в конце сентября прошлого года. Магазин площадью 100 кв.м. расположен в Москве на Ленинградском вокзале. Вместе с китайской компанией над проектом работает РЖД.