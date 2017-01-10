Alphabet планирует продать бизнес спутниковых снимков Стартапу Planet Labs

Alphabet, которой принадлежит компания Google, планирует продать подразделение спутниковых снимков. Об этом во вторник Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Предполагается, что компания ведет переговоры со стартапом Planet Labs. Сумма сделки не разглашается.

Как стало известно изданию, сотрудники подразделения Terra Bella разделятся. Часть персонала перейдет вместе с бизнесом на работу к покупателю, часть – останется в Google.

Ранее стало известно, что Министерство труда может запретить Google вести бизнес с правительством США в судебном порядке. СМИ сообщают, что министерство уже подало иск.