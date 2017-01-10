Apple и Carl Zeiss разработают очки дополненной реальности Релиз может состояться в этом году

Apple и Carl Zeiss совместно работают над очками дополненной реальности. Об этом во вторник заявил блогер Роберт Скобл.

Как сообщило издание Business Insider, Скобл мог получить эту информацию от одного из сотрудников Carl Zeiss. Блогер утверждает, что новая технология может быть представлена уже в этом году.

Ранее стало известно, что Apple сократить производство последней модели iPhone. Предполагается, что производство Phone 7 и iPhone 7 Plus упадет на 10% в 2017 году. Ранее компания объявила о сокращении производства шестых моделей. Под сокращение попали iPhone 6s и iPhone 6s Plus.